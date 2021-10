Odločitev glede cepljenja z vektorskimi cepivi do konca tedna 24ur.com Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje bo do konca tedna sprejela odločitev o nadaljnjem poteku cepljenja z vektorskimi cepivi. Med drugim bodo odločili tudi, ali bodo cepljenje z vektorskimi cepivi omejili na določene starostne skupine, je povedala vodja skupine Bojana Beović. Vsaj do takrat pa v veljavi ostaja začasna ustavitev cepljenja s cepivom Janssen.

