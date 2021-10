[Ta vlada zmore in hoče] V Sloveniji septembra znova upad brezposelnosti, ta se znižuje po vsej drža Politikis Brezposelnost v Sloveniji se še naprej zmanjšuje, osmi mesec zapored. Na Zavodu RS za zaposlovanje je bilo konec septembra registriranih 66.122 brezposelnih, kar je 4,6 odstotka manj kot avgusta in 21,1 odstotka manj kot septembra lani. Brezposelnost se je znižala po vsej državi. Brezposelnost se še naprej zmanjšuje. V septembru se je zaposlilo 5.708 brezposelnih, […] The post [Ta vlada zmore in h ...

Sorodno









Oglasi