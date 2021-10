(FOTO) Poostren nadzor nad skuteristi: Župan Arsenovič se veseli uniform v središču Maribora Večer Policisti in redarji so v poostrenem nadzoru prometa v območju za pešce​ ugotovili več kršitev, o problematiki enoslednih vozil v pešconi so razpravljali tudi na seji varnostnega sosveta. Med predlogi je izstopala ideja o postavitvi radarjev​, ki ji župan Arsenovič ni nenaklonjen.

