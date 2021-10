Odbor DZ podprl predlog resolucije o razvoju in opremljanju vojske, Levica spet z nedržavotvornimi p Politikis Odbor DZ za obrambo je na današnji seji potrdil predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Resoluciji najbolj ostro nasprotujejo v Levici, ki bo predlagala razpis posvetovalnega referenduma. Minister za obrambo Matej Tonin je pojasnil, da je resolucija najvišji razvojno usmerjevalni dokument vojske. Z njo želijo predstaviti, kako […] Th ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Matej Tonin

referendum Najbolj brano Osebe dneva Zoran Stevanović

Janez Janša

Borut Pahor

Tadej Pogačar

Primož Roglič