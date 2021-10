Zelko močno nazadoval SiOL.net Na evropskem prvenstvu razredov Ilca 6 in Ilca 7 so drugi dan tekmovanj zaznamovali veter in visoki valovi. Zaradi oteženih razmer so v razredu Ilca 7, v katerem je bil slovenski jadralec Žan Luka Zelko po prvem dnevu na 2. mestu, opravili le en plov, ki pa slovenskemu olimpijcu ni prinesel uspeha. Zasedel je 37. mesto in skupno nazadoval na 16.

