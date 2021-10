Pogačarju žal zaradi predrte gume, a je vesel zaradi skupinskega sprinta 24ur.com Tadej Pogačar je na enodnevni dirki Tre Valli Varesine prišel do tretjega mesta, potem ko je imel težave s predrto zračnico, zaradi katerih je izgubil vodilni položaj, v ciljnem sprintu pa je prehitel konkurenco in tako le ujel mesto na zmagovalnem odru. Kljub temu da mu do zmage ni uspel priti, je bil s prikazanim zadovoljen. Do konca sezone sta pred njim še dve dirki: že v sredo sledi Milano–To...

