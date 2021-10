Prvi dvobojevalec Ambrož, v akcijo je zdaj šla Romana 24ur.com Člani družine so glasovali o prvem dvobojevalcu in pokazalo se je, kako močan vpliv imata Aljaž in Lina. Kot sta načrtovala, je večina kamenček postavila pred Ambroža. Toda Nina je svoje razočaranje po glasovanju usmerila v iskanje načina, kako pomagati Ambrožu, Romana je potegnila svojega asa iz rokava, Polona pa izgubila pomemben namig.

