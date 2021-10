Nagrajeni Čeh odhaja v Talin, novo ekipo bo predstavil januarja #video SiOL.net Kristjan Čeh je sinoči na posebnem kulinarično obarvanem olimpijskem druženju v Bohinju prejel plaketo Evropske atletike za dosežen evropski rekord v metu diska v kategoriji do 23 let. Pred njim so zdaj večmesečne priprave v Talinu v Estoniji, svojo novo ekipo bo predstavil januarja ob vrnitvi v domovino.

