'Ljudi, ki so zdravi in sposobni za delo hočemo motivirati, da se raje odločijo za zaposlitev kot pa Cekin.si Ministrstvo za delo je pripravilo osnutek novele o urejanju trga dela. V osnutku so predlogi, ki bi posameznikom pomagali, da se čim prej vrnejo na trg dela, ob tem pa so napovedali tudi ukrepe zoper tiste, ki delo iščejo fiktivno.

