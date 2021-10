Na Norveško brez Ane Gros in Elizabeth Omoregie SiOL.net Slovensko žensko rokometno reprezentanco v četrtek ob 18.55 v predmestju Osla čaka prva tekma na pripravljalnem pokalu EHF proti Norveški, iz Rokometne zveze Slovenije pa so danes sporočil, da v Skandinavijo ne bosta odpotovali poškodovana Ana Gros in obolela Elizabeth Omoregie.

