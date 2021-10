Pregledali in prečistili bodo evidence kadra, ki bi lahko delal v gostinstvu Cekin.si Gostinstvo se sooča s pomanjkanjem kadra, v evidencah zavoda za zaposlovanje pa je okoli 4000 oseb, ki bi sicer lahko delali v gostinstvu in turizmu. Kako je to mogoče in kako to urediti. Minister za delo ima predlog.

