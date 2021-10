V živo: Pogačar in Roglič v lovu za posebno zmago SiOL.net V Italiji je pravkar na sporedu nova kolesarska poslastica. Trasa od Milana do Torina se bo po 190 kilometrih zaključila z dvakratnim vzponom na sloviti vrh Superga nad Torinom, kjer se je leta 1949 v letalski nesreči smrtno ponesrečila celotna ekipa nogometnega velikana Torino. Tudi prvi in tretji kolesar svetovne jakostne lestvice Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Primož Roglič (Jumbo-Visma) se bosta potegovala za odličen rezutlat. Kaj pripravlja aktualni svetovni prvak Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step)?

