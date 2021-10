Slovenci bodo SP odprli proti Nemcem SiOL.net Slovenska odbojkarska reprezentanca bo prihodnje svetovno prvenstvo, ki bo med 26. avgustom in 11. septembrom potekalo v Ufi, odprla proti Nemčiji, sledili bosta tekmi s Kamerunom in olimpijsko prvakinjo Francijo. Za Slovence bo to drugi nastop na svetovnih prvenstvih, leta 2018 so bili 12. Naslov bodo branili Poljaki.

