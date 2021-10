Grozil zaposlenim na bencinskem servisu Primorski dnevnik Na avtocestnem počivališču Fernetiči jug je okrog 4. ure ponoči moški pod vplivom alkohola grozil zaposlenim na bencinskem servisu, ker mu niso hoteli prodati zahtevanih alkoholnih pijač. Ker je bila njegova zahteva neuslišana, je odpiral čokolade in je s pijačo polil tipkovnico na prodajnem mestu, nato je zapičil večji nož v tipkovnico in odšel. Policisti so ga izsledili že na naslednjem bencinsk ...

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zoran Stevanović

Janez Janša

Zlatan Čordić Zlatko

Luka Dončić

Jože Pučnik