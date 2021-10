V Rusiji se epidemiološke razmere še naprej poslabšujejo. Danes so prvič zabeležili več kot 900 smrti zaradi covida-19 v enem dnevu. Izbruh bolezni se je še poslabšal zaradi počasnega cepljenja, zaradi česar so morale nekatere regije že uvesti covidna potrdila, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V zadnjih 24 urah so v Rusiji zabeležili 929 smrti […] The post [Covid] V Rusiji zaradi covida prv ...