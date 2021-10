Opozicija: Vlada namerno ustvarja izredne razmere Dnevnik Predstavniki opozicijskih strank so na novinarski konferenci spregovorili o včerajšnjem dogajanju v središču Ljubljane. Predstavili so tudi razloge za sklic izredne seje glede “kaosa v državi, politizacije policije in prekomerne uporabe sile”.

