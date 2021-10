Skupina zaposlenih na ljubljanski univerzi za svobodno izbiro o cepljenju proti covidu-19 Primorske novice Skupina zaposlenih na ljubljanski univerzi ob vprašanju obveznega cepljenja proti covidu-19 poziva javnost, stroko in odločevalce, da se ohrani pravica do posameznikove svobodne izbire. Demokratična družba deluje s pomočjo dialoga, nikoli pa ne sme poseči po prisili ali kakršni koli obliki diskriminacije, so zapisali v odprtem pismu.

Sorodno

Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Stevanović

Aleš Hojs

Primož Roglič

Tadej Pogačar