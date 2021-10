Simon Turk je športnik z dušo in srcem. To je ostal tudi potem, ko je po nesreči z motorjem junija leta 2015 ostal brez leve noge od kolena navzdol. In prav šport je bil tisti, v katerem je našel tisto prepotrebno motivacijo, da je ostal aktiven, da ni razmišljal samo o tegobah in problemih, s katerimi se je moral kar naenkrat soočiti, da je ostal čim bolj zdrav, da ima kondicijo, socialne stike, ...