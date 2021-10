Hojs: Potrebujemo večji nadzor nad tem, kdo vstopa v EU Lokalec.si Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je v Budimpešti udeležil srečanja ministrov za notranje zadeve Višegrajske skupine, Republike Avstrije in Republike Slovenije. Osrednja pozornost je bila namenjena trenutnim izzivom na področju migracij in aktualnim vprašanjem o upravljanju evropskih meja. Uvodoma se je minister Hojs kolegom ponovno zahvalil za konstruktivni pristop, ki so ga izkazali pri s ...

