Del opozicije poziva k predčasnim volitvam in preiskavi ravnanja policije RTV Slovenija Opozicija zahteva sklic izredne seje DZ-ja glede razmer v državi. Meni, da tako več ne gre in da so predčasne volitve nujne. Vlado Janeza Janše je vnovič pozvala k odstopu, v zraku je tudi interpelacija zoper notranjega ministra Aleša Hojsa.

