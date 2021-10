Opozicija ponovno v bran nasilnim protestom; zahteva izredno sejo DZ Politikis Opozicija zahteva sklic izredne seje DZ glede razmer v državi. Meni, da tako več ne gre in da so predčasne volitve nujne. Vlado Janeza Janše je vnovič pozvala k odstopu, interpelacije zoper notranjega ministra Aleša Hojsa zaradi torkovega odziva policije pa po besedah Luke Mesca ne izključujejo. Več bi lahko bilo znano v prihodnjih dneh. […] The post Opozicija ponovno v bran nasilnim protestom; za ...

Sorodno























Oglasi