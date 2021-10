Hrvaška prisilila Slovenijo, da je izgledala slabo SiOL.net Slovenska nogometna reprezentanca je na deževno sredo opravila še zadnji trening pred četrtkovim odhodom na Malto, kjer jo konec tedna čaka kvalifikacijska tekma za SP 2022. Branilca Jure Balkovec in Miha Blažič se ob pogledu na lestvici, na kateri zaseda Kekova četa v skupini H četrto mesto, ne slepita. ''Proti Malti in Rusiji moramo osvojiti šest točk. Imamo kakovost, da to dosežemo,'' je prepri...

Sorodno

Oglasi