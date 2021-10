Kamniti most in Gimnazija Kranj bosta žarela v zelenem zurnal24.si Nocoj, na Svetovni dan cerebralne paralize, bo škofjeloški Kamniti oziroma Kapucinski most osvetljen z zeleno barvo. Na ta način se bo Občina Škofja Loka skupaj z Zvezo Sonček – Zvezo društev za cerebralno paralizo, pridružila aktivnostim o ozaveščanju družbe o cerebralni paralizi. V zelenem bo sicer zasijalo v zelenem več zgradb v slovenskih mestih, med njimi denimo v Kranju Gimnazija Kranj in v Ljubljani Tromostovje.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Kranj

Ljubljana

Maribor

Škofja Loka Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Borut Pahor