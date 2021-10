Mariborčanke do zanesljive zmage na Obali SiOL.net Danes se je nadaljevala 1. DOL za ženske. Podprvakinje iz Maribora so na gostovanju pri Ankarančankah slavile gladko s 3:0 v nizih, Krimovke so z 1:3 morale priznati premoč Luki Koper, Grosupeljčanke pa gostijo Sip Šempeter. Zaradi evropskih obveznosti odbojkaric Calcit Volleyja je dvoboj proti GEN-I Volleyju prestavljen.

