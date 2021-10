Lekarniška zbornica o neustrezni zakonodaji Dnevnik Lekarniška zbornica je razveljavitev drugega skupnega javnega naročila zdravil s strani državne revizijske komisije označila za »nedopustno in povsem nelogično«. Opozorili so na nezdružljivost zakonov o lekarniški dejavnosti in zdravilih z...

Sorodno Oglasi