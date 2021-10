Kaj pa pri nas? Italijane čez noč presenetile 30 odstotkov dražje položnice. SiOL.net V petek se je pričelo zadnje četrtletje letošnjega leta, zaradi vse dražjih surovin, energentov in električne energije pa številne evropske države ne zmorejo več pokrivati vse višjih cen. Arera, italijanski regulativni organ za energijo, omrežje in okolje je v uradni izjavi Italijanom sporočil, da se s petkom dviguje cena električne energije za 29,8 in zemeljskega plina za 14,4 odstotka. Kdaj lahko pričakujemo podobne podražitve tudi pri nas?

