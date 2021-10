Elektro Celje predstavilo prvi baterijski sistem slovenskega proizvajalca Energetika.NET Modularni baterijski hranilnik električne energije AMBER, ki je integriran v distribucijsko omrežje Elektra Celje v Velenju, bo skupaj z vključenim naprednim krmilnim sistemom podprl obratovanje obnovljivih virov energije (OVE), distribucijskega omrežja, industrijskih porabnikov in mikroomrežij, lahko pa služi kot podpora pri regulaciji frekvence in napetosti oziroma kvaliteti električne energije, so po sredini predstavitvi baterijskega sistema sporočili iz celjske distribucije.

