Vreme: na Vršiču že sneg SiOL.net Pred nami je oblačen in deževen dan, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Agencija za okolje je izdala opozorilo za sunke burje, ki bodo do petka na izpostavljenih legah na Primorskem dosegali hitrost med 100 in 120 kilometri na uro. Pihalo bo tudi v višjih legah. "Vršič je že obiskala zima," pa so na Twitterju zapisali pri Arso.

