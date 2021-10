Stanovalci so se primorani izseliti iz samskega doma Dnevnik Stanovalci samskega doma v Kamniku se morajo do konca oktobra izseliti, ker namerava lastnik stavbo prodati. Nekateri stanovalci so se zato znašli v stiski. Upravnik samskega doma zagotavlja, da velika večina že ima nove domove.

Sorodno











































































Oglasi Omenjeni Dnevnik Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Stevanović

Borut Pahor

Luka Dončić

Aleš Hojs