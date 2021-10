Lidl Slovenija odpoklical igrači, predstavljata nevarnost za zadušitev Lokalec.si Lidl Slovenija in podjetje Delta-Sport Handelskontor sta iz prodaje preventivno odpoklicala leseno ropotuljo in leseno prijemalo za dojenčke za vajo motorike zaradi nevarnosti poškodbe ali zadušitve pri otrocih. V odpoklic je zajet izključno artikel Safari dveh modelov, in sicer lesena ropotulja (model MS-9103) in leseno prijemalo za dojenčke (model MS-9102) znamke Playtive z IAN kodo 364427_2010. ...

Sorodno Oglasi Omenjeni Delta

Lidl Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Zoran Stevanović

Borut Pahor

Anže Kopitar