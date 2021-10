Besedna vojna Furyja in Wilderja, kletvice švigale na vse strani SiOL.net Britanec Tyson Fury in Američan Deontay Wilder se bosta v noči na nedeljo v Las Vegasu še tretjič pomerila v boksarskem obračunu težke kategorije za naslov po verziji WBC. Že na prvi novinarski konferenci so med njima letele žaljivke, promotor Furyja Bob Arum pa je preprečil tudi priložnost za fotografiranje iz oči v oči, kot to veleva tradicija.

