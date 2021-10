Ustvarjalno sezono so začeli z domačim gledališčem Lokalno.si V Trebnjem je prva sobota v mesecu rezervirana za Sobotno galerijsko dopoldne, tradicionalni projekt, ki ga pripravlja trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Trebnje in CIK-om Trebnje - Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje. Medtem ko je lanska sezona zaradi epidemije potekala na spletu, so se prvo letošnjo oktobrsko soboto l ...

