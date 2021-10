Odmevna selitev Luke Elsnerja, prevzel je belgijskega velikana! SiOL.net Mladi slovenski nogometni strateg Luka Elsner ima novo službo. V Sloveniji se je dokazoval pri Domžalah in Olimpiji, nato v tujini okusil delo trenerskega legionarja na Cipru, Belgiji in Franciji, kjer se je zapisal v zgodovino slovenskega nogometa kot prvi Slovenec, ki je vodil klub v prvi francoski ligi (Amiens), zdaj pa ga čakajo novi izzivi v Belgiji, kjer mu je vrata odprl eden največjih klubov Standard Liege. Elsner je tako zapustil Kortrijk in se posvetil vodenju desetkratnega belgijskega prvaka, ki je v prvenstvu šele na 12. mestu.

Oglasi Omenjeni Ciper

Francija

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Zoran Stevanović

Andrej Šircelj

Margareta Guček Zakošek