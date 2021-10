Sprejeli drugi rebalans proračuna Gorenjski glas Železniki – Železnikarski občinski svetniki so minuli četrtek na zadnji seji potrdili drugi rebalans letošnjega občinskega proračuna. Prihodki so se povečali za 17 tisoč evrov in znašajo 8,9 milijona evrov, odhodki pa za 227 tisoč evrov na 10,6...

