Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je včeraj po nekaterih začetnih zapletih vendarle pričelo ponovljeno sojenje v odmevni zadevi odrezana roka. Julija Adlešič, njen izvenzakonski partner Sebastien Abramov, njegov oče Colarič in mama Tinka Huskić Colarič so vztrajali pri že podanih zagovorih in izjavah.