Ameriški senat začasno ustavil bankrot javnih financ RTV Slovenija Demokratski in republikanski senatorji so se dogovorili za začasno podaljšanje dovoljene zgornje meje javnega dolga do decembra, s čimer so kratkoročno preprečili kreditno nesposobnost države, ki je grozila po 18. oktobru.

Sorodno Oglasi