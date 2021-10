Kljub zapori zaradi pandemije novega koronavirusa je v lanskem letu na italijanskih cestah v prometnih nesrečah umrlo 2395 oseb in čeprav je epidemija korenito zmanjšala število nesreč, so v 17 pokrajinah od skupnih 107 zabeležili porast števila smrtnih žrtev. Po drugi strani pa sta med pokrajinami z največjim upadom smrtnih žrtev tudi Gorica in Trst, med deželami pa Furlanija - Julijska krajina. T ...