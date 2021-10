Zdravljenje osnovnošolke iz Maribora s tuberkulozo poteka dobro, v teku zbiranje stikov Lokalec.si Zdravljenje osnovnošolke iz Maribora, pri kateri so nedavno potrdili tuberkulozo, poteka dobro, v bolnišnici bo ostala, dokler bo še kužna, je za STA pojasnila Petra Svetina s klinike Golnik. V tem tednu bodo na tuberkulozo testirali vse njene družinske člane in jih začeli, če bo potrjena okužba, tudi preventivno zdraviti. Zbiranje podatkov o tem, s kom je bilo omenjeno dekle v stiku, še poteka Me ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Maribor

Omejevanje uporabe tobačnih izdelkov Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Stevanović

Zlatan Čordić Zlatko

Luka Dončić

Andrej Šircelj