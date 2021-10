[Ali bosta non-delegiranca pokusila še tretjič?] Vlada ministrstvu naložila objavo novega poziva za Politikis Vlada je danes ministrstvu za pravosodje naložila, naj v uradnem listu objavi nov javni poziv k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev, so sporočili po seji vlade. Po ponedeljkovi odločitvi upravnega sodišča, ki je odpravilo majski sklep vlade o razveljavitvi postopka imenovanja delegiranih tožilcev ter pritrdilo tožbi Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja, […] The post ...

