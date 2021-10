Dostojno delo naj poleg dostojnega plačila prinese tudi stabilnost in varnost #video SiOL.net Danes zaznamujemo svetovni dan dostojnega dela. Pri nas trg dela počasi, a vztrajno okreva, že zadnjih osem mesecev brezposelnost upada, v državi pa imamo trenutno dobrih 66 tisoč brezposelnih. Zavod za zaposlovanje je v sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenija prvič pripravil projekt Dan za dvojnika, v katerem so lahko brezposelni delovni dan preživeli v vlogi zaposlenega, na delovnem mestu, ki si ga želijo opravljati. Poleg zavoda in zbornice se je projektu pridružilo še pet podjetij.

