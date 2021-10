Primorske gledališke nagrade tantadruj Jugoslaviji, Marjuti Slamič in songom Čudovite Primorske novice Drevi so na velikem odru SNG Nova Gorica pred prvo premiero nove sezone, predstavo Čriček in temačni občutek v režiji Ivane Djilas, podelili letošnje primorske gledališke nagrade tantadruj.

Sorodno Oglasi