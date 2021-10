Kranjski svetniki enotni: ne referendumu in občini Golnik Gorenjski glas Kranjski mestni svetniki so po dveh urah in pol razprave na današnji izredni seji v državni zbor sporočili, da ne podpirajo razpisa posvetovalnega referenduma o novi občini Golnik, še manj pa njene ustanovitve.

