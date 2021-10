SPD, Zeleni in FDP zadovoljni s prvim dnem koalicijskih pogovorov RTV Slovenija Nemški socialdemokrati (SPD), Zeleni in liberalci (FDP) so izrazili zadovoljstvo s prvimi skupnimi pogovori za oblikovanje koalicije. Vodja konservativne unije CDU/CSU Armin Laschet je po volilnem porazu izrazil pripravljenost na odstop.

