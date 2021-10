V Minicityju slavnostno odprli nov igralni kotiček - lesarsko delavnico Vlada RS V kreativnem otroškem mestu Minicity Ljubljana je danes potekalo slavnostno odprtje interaktivne igralne enote - Lesarska delavnica. Ta je nastala na pobudo Javne agencije SPIRIT Slovenija in Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, z željo, da bi otroci s pomočjo didaktičnih vsebin, izzivov in nalog spoznavali poklic lesarja in pri tem pridobivali uporabna zna...

Sorodno Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Stevanović

Luka Dončić

Zlatan Čordić Zlatko

Matjaž Kek