Barcelona in Zenit do druge zmage v evroligi Dnevnik Barcelona je v drugem krogu košarkarske evrolige v gosteh premagala Bayern iz Münchna z 80:72. Slovenec v dresu nemške ekipe Žan Mark Šiško je v slabih 22 minutah dosegel sedem točk in štiri podaje. Poleg katalonske zasedbe je drugo zmago dosegel...

Sorodno Oglasi