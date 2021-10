Zaradi nezakonito odloženega blata ovadili devet ljudi Dnevnik Celjski kriminalisti so kazensko ovadili devet ljudi, ki so osumljeni onesnaževanja okolja. Večinoma gre za zaposlene iz dveh podjetij, čigar vozniki so komunalno blato iz čistilnih naprav odložili v Vodulah pri Dramljah, Šentjurju, Jerčinu v občini...

Sorodno































Oglasi Omenjeni Celje

Dnevnik Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zlatan Čordić Zlatko

Zoran Stevanović

Marjan Dikaučič

Matjaž Kek