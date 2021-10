V taboru Kamničank verjamejo, da bo na drugi tekmi vse drugače 24ur.com Aktualne slovenske odbojkarske prvakinje iz Kamnika so drago prodale svojo kožo na uvodni tekmi kvalifikacij drugega kroga za preboj v elitno Ligo prvakinj na gostovanju v Ukrajini. Domači Prometej je bil od Calcit Volleyja boljši s 3:1, a v taboru Kamničank so prepričani, da še niso rekli zadnje besede in v sredo pričakujejo "drugačen" rezultat ...

