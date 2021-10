Dragiću 22 igralnih minut ob porazu Toronta v Philadelphii 24ur.com Slovenski košarkar Goran Dragić, ki se je pred novo sezono severnoameriške poklicne lige NBA preselil iz Miamija v Toronto, je s svojo novo zasedbo odigral drugo pripravljalno tekmo. Tokrat so Raptors gostovali v dvorani Wells Fargo Center pri Philadelphia 76ers in izgubili s 113:125. Dragić je odigral 22 minut in v tem času dosegel dve točki.

