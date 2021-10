Tak je vodni top v notranjosti Moški svet Zadnji tedni Slovenijo pretresajo protesti in te dni ima veliko dela tudi t.i. vodni top, posebno orožje slovenske policije zoper izredov, ki do zdaj sicer ni imel veliko dela. Preverite, kako to specialno vozilo izgleda v notranjosti in kakšne so nekatere njegove specifike.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Goran Dragić

Zoran Stevanović

Milan Kučan