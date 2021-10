Komu nobel za mir? Med favoriti Thunberg, Tihanovska, WHO in novinarska združenja. RTV Slovenija Ob 11. 00 bo znan novi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Predlaganih je 329 kandidatov, med favoriti so združenja za zaščito novinarjev, kot so Novinarji brez meja (RSF), vodja beloruske opozicije, med njimi Svetlana Tihanovska, WHO in podnebni aktivisti.

